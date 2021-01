Inter, diversi sondaggi per Pinamonti. CdS: “Ma non sarà pedina di scambio per…”

Uno dei calciatori dell’Inter in uscita è sicuramente Andrea Pinamonti: l’attaccante classe ’99 non è riuscito a trovare spazio in questa prima prte di stagione, e diversi club hanno già effettuato dei sondaggi. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, difficilmente diventerà pedina di scambio per arrivare a un’altra punta:

“Negli ultimi giorni Raiola è stato sondato da diversi club, tra questi anche il Benevento, l’Eintracht Francoforte e il Bologna. Complicato al momento che si possa concretizzare uno scambio con il Parma (Gervinho a Milano) o l’Udinese (per Lasagna)“.