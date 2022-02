Inter-Liverpool 0-2: vota il migliore in campo per i nerazzurri – SONDAGGIO

L'Inter cade in casa contro il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Passa la squadra di Klopp grazie alle reti di Firmino e Salah

Sono bastati otto minuti al Liverpool per rovinare quanto di buono fatto dalla squadra di Simone Inzaghi. Per 75 minuti i nerazzurri hanno giocato alla pari contro uno delle principali indiziate alla vittoria della Champions League. Una traversa nel primo tempo centrata in piena da Calhanoglu, troppe occasioni non finalizzate e, quando meno te l'aspetti, una disattenzione spiana la strada alla vittoria della formazione inglese. Prima Firmino su corner e otto minuti dopo Salah, lesto ad approfittare di una carambola e sfruttare la deviazione decisiva di Skriniar che sorprende Handanovic.

Una punizione troppo pesante per l'Inter, per quanto visto in campo, per i valori espressi e per l'approccio. Skriniar, Bastoni, Perisic, Dumfries, Vidal e Calhanoglu i giocatori scelti della nostra redazione, votate il vostro migliore in campo.