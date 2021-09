Mondiale, sondaggio FIFA: tifosi favorevoli al torneo con cadenza biennale

Lo scorso luglio la FIFA ha realizzato un sondaggio con 15mila intervistati sull'idea di giocare ogni due nni il Mondiale

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Piace l'idea di un Mondiale di calcio con cadenza biennale. Lo rivela un sondaggio realizzato lo scorso luglio per contro della FIFA su un campione di 15.000 intervistati che manifestano interesse per il pallone e la Coppa del Mondo, fetta di una più amplia platea che ha coinvolto 23.000 persone in 23 paesi.

I risultati di questo sondaggio online saranno a loro volta utilizzati come parte di un processo di consultazione che coinvolge oltre 100.000 persone in più di cento paesi.

In base ai primi risultati si evince che la maggior parte dei tifosi vorrebbe vedere una Coppa del Mondo maschile più frequente, preferibilmente con cadenza biennale; che esistono notevoli differenze tra i cosiddetti mercati tradizionali ed i mercati calcistici in via di sviluppo; i giovani in tutte le regioni sono più aperti e interessati al cambiamento, rispetto ai più anziani. (ANSA).