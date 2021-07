Sonetti: “Inter, va sostituito Hakimi ma la squadra è già fatta. Inzaghi e Pinamonti…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato così dell'Inter e della Juventus

"L'Inter è una squadra già fatta dall'anno scorso, c'è solo da sostituire Hakimi. Non ci sono troppi problemi per i nerazzurri, per le altre squadre è diverso. Anche per la Juventus, con Allegri ci saranno problemi diversi rispetto a quelli avuto con Pirlo. Inzaghi ha il temperamento dell'allenatore importante, è giusto che abbia fatto il salto di qualità. Ora deve dimostrare le sue qualità. E' lo stesso discorso di Pinamonti: è un giocatore che non si riesce a far giocare, poi si vanno a prendere i giocatori dall'estero e non si fa giocare Pinamonti che ha dimostrato di avere buone qualità".