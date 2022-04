Sonetti: “Scudetto? Il Napoli ha buone chance di vincere anche se il Milan…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'ex allenatore Nedo Sonetti

"Scudetto? Gli elementi sono gli stessi di quando si lotta per il risultato finale, le condizioni fisiche e atletiche ma anche la personalità. Ci sono squadre molto importanti. Devo dire che io, sinceramente, da un po' di tempo ho sempre guardato con attenzione il Napoli perché mi sembra abbia buone caratteristiche per vincere lo Scudetto. Anche se il Milan al momento ha delle chance in più".