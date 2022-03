Sønstevold: “Felice per il rinnovo, voglio continuare a migliorare. Tifosi Inter fantastici”

Dopo il rinnovo con l'Inter fino al 2024, la calciatrice ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Queste le sue parole di gioia dopo il prolungamento

"Dal primo giorni mi sono sentita a casa grazie alle mie compagne, lo staff, la squadra, la società. Sono felicissima di aver rinnovato altri due anni. È bello sapere che la società ha fiducia in me. Ci sono aspetti in cui devo migliorare. Voglio crescere ancora ed è per questo che sono rimasta. È bello essere un punto di riferimento per le compagne. Voglio essere un esempio in allenamento, nelle partite e anche fuori dal campo. Mi piace molto il campionato italiano. Ci sono calciatrici tecniche e da difensore questa cosa mi mette alla prova. Da squadra abbiamo fatto grandi passi avanti, sono ottimista per il futuro. I nostri tifosi sono i migliori, ci sostengono ovunque. Giocare davanti a loro per noi è un onore".