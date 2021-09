CM – Inter, Inzaghi pensa alla sorpresa Vidal per il Real: chi può star fuori

Possibile novità di formazione nei nerazzurri per l'esordio in Champions League di domani in programma a San Siro

È Arturo Vidal la possibile sorpresa di casa Inter per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid in programma domani alle 20.45 a San Siro. Come riportato da Calciomercato.com, "per affrontare i blancos Inzaghi è pronto a cambiare le carte in mezzo al campo. Accanto agli intoccabili Barella e Brozovic potrebbe esserci una sorpresa, con Arturo Vidal al posto di Hakan Calhanoglu. Quella contro il Real per il cileno è una sfida speciale anche perché il 25 novembre scorso lo 0-2 del Meazza porta la sua firma in negativo, con l'espulsione per proteste. Un motivo in più per fare bene", si legge.