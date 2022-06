Sorrentino: “Dybala rimanga in Italia. La Roma rispetto all’Inter gli darebbe…”

Le parole dell'ex portiere a proposito del fantasista argentino che dopo aver lasciato la Juventus potrebbe restare in Italia

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala ancora da definire nel suo intervento per TMW Radio. Queste le parole: "Il consiglio che darei a Dybala è di rimanere in Italia sia perché è ancora uno dei campionati più belli. È un valore aggiunto, lui può ricoprire più ruoli, dipende dalla squadra e da come vogliono giocare. A livello ambientale Roma è travolgente e se si è esposto Totti vuol dire che Roma spinge forte. Roma è più vicino al Palermo come piazza e potrebbe dargli di più. Poi c'è il progetto da una parte e c'è la Champions dall'altra. La Roma Con Mourinho ha un futuro importante".