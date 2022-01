Sorrentino: “Dybala ragazzo sincero, un peccato se lasciasse la Juventus”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato così del futuro di Paulo Dybala

“Conosco bene Paulo, è un ragazzo sincero. Cosa significava quel suo sguardo rivolto alla tribuna? Non lo so. Ha già parlato lui, lo ha già spiegato. E di lui posso solo dire che è uno dei giocatori più forti in circolazione. Ma non tocco quel che riguarda le sue vicende personali, e il contratto è una di queste: nessuno da fuori può dare giudizi né pareri. Era una cosa che da giocatore non sopportavo leggendo le interviste di qualche ex, non sarò ora io a farlo. Da fuori è facile parlare, ma io preferisco non commentare se non conosco le cose ”.