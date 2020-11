Sorrentino: “Eriksen? Conte avrà i suoi motivi. Inter, si è rotto qualcosa: troppe partite…”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte dopo il pari per 1-1 contro l’Atalanta negli studi di Mediaset nel corso della trasmissione ‘Pressing‘:

“Eriksen? Se non gioca Conte avrà le sue motivazioni: che siano fisiche, mentali o di simpatia noi non lo sapremo mai. È chiaro che uno tra lui e Nainggolan, a un certo punto della partita per dare un segnale. L’Atalanta è una squadra fisica, che ti attacca: Nainggolan avrebbe potuto dire la sua. Secondo me si è rotto qualcosa all’Inter. C’è qualcosa che non mi quadra. Troppe partite non chiuse. È pur vero che se Vidal o Sanchez fanno il 2-0 la partita è chiusa. Quando parliamo di dettagli, sappiamo che sono quelli a fare la differenza”.