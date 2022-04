Sorrentino: “Handanovic che non è andato da Radu alla fine? Ecco cosa penso”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex portiere è tornato sull'errore commesso da Radu in Bologna-Inter

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Stefano Sorrentino è tornato sull'errore commesso da Ionut Radu in Bologna-Inter. Queste le considerazioni dell'ex portiere: "Handanovic che non è andato da Radu alla fine? Non la trovo una mancanza di rispetto, ma un modo per proteggerlo. Il ragazzo era in lacrime, sapeva di aver sbagliato. Dall'altra parte tu capitano lo abbracci e lo consoli rischi di passare come la parte sbagliata".