Sorrentino: “Napoli un gradino dietro Inter e Milan. E’ venuto meno perché…”

Il pensiero dell'ex portiere a proposito della bagarre in cima alla classifica di Serie A

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Sorrentino, ex portiere: “Il Napoli è un gradino indietro a Inter e Milan e quando non hai l’abitudine a giocare per certi obiettivi, nel momento decisivo si viene meno come è accaduto agli azzurri. Ospina è un grade portiere e non si discute, ma da italiano farei giocare tutta la vita Meret. Ha dimostrato in giovane età di essere uno dei più forti, forse solo secondo a Donnarumma".