Sorrentino: “Appena esci dall’Italia divario enorme. Onana? Giusto rigiochi lui sabato”

"Sia ieri che l'altra sera la sensazione dalla tv è stata che PSG e Bayern avevano la partita in mano, sapevano quando rallentare e quando infierire e questo può essere frustrante per chi è di fronte. Purtroppo in Italia vogliamo tutto e subito, la Juve ha finito un ciclo e ora sta ricostruendo. L'Inter dopo lo scudetto, lo scorso anno per poco non lo ha rivinto. La verità è che quando ti affacci fuori dall'Italia ti scontri con un divario enorme. Onana-Handanovic? C'è stata un'alternanza normale, Onana è stato preso per il dopo Handa, Inzaghi è stato chiaro ed è giusto che sabato rigiochi lui, può essere un inizio di passaggio di testimone."