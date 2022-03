Sorrentino: “Derby opportunità. Chi perde può andare ko. Milan e Inter partiranno forte”

Un'opportunità ghiotta sia per il Milan che per l'Inter. Stefano Sorrentino, ex portiere, a Tiki Taka parla così del derby di Coppa Italia

Marco Macca

Un'opportunità ghiotta sia per il Milan che per l'Inter. Stefano Sorrentino, ex portiere, a Tiki Taka parla così del derby di Coppa Italia di questa sera:

"Per me il derby rappresenta un'opportunità per entrambe le squadre. Se una dovesse vincere, e anche nettamente, potrebbe mandare ko l'altra squadra. Credo che proveranno entrambe a partire forte e, se una delle due dovesse trovarsi in vantaggio, proverebbe a fare il più male possibile".

(Fonte: Tiki Taka)