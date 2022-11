Sorrentino: “Scudetto? Inter rosa importante, ma il Napoli ha 3 gare di vantaggio”

Le parole dell'ex portiere: "E’ un peccato che il Napoli si sia dovuto fermare per questa sosta perché è bello da vedere"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli ha 3 partite di vantaggio sulle altre per cui a gennaio sarà padrone del proprio destino e preferisco sempre essere rincorso che rincorrere. E’ un peccato che il Napoli si sia dovuto fermare per questa sosta perché è bello da vedere, giocava un calcio spumeggiante e mi auguri di vedere lo stesso Napoli dopo la sosta. Della Juve bisogna sempre stare attenti, Milan e Inter hanno rose importanti, ma credo che il Napoli sia davvero forte e quest’anno ha una rosa molto lunga".