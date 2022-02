Sorrentino (Messaggero): “Napoli la migliore squadra nella lotta scudetto. Hanno tutte…”

Andrea Sorrentino, giornalista de Il Messaggero, ha analizzato la lotta scudetto dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Sassuolo

Ospite in collegamento della trasmissione di Mediaset Pressing, Andrea Sorrentino, giornalista de Il Messaggero, ha analizzato la lotta scudetto dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Sassuolo:

"Fin qui, nella lotta scudetto, il Napoli mi è sembrata la squadra migliore: è l'unica che è enormemente migliorata rispetto alla scorsa stagione, è solida (e non a caso è la miglior difesa), c'è la mano dell'allenatore. Ha avuto una crisi quando ha perso tutti i migliori tutti insieme. Mi sembra la squadra con maggiori prospettive. Col Cagliari capiremo di che pasta è fatto e se ci credono può essere l'anno del Napoli. Può esserci la pressione nel lottare per lo scudetto, visto che nessuno dei tre allenatori in testa alla classifica lo hanno mai vinto. Sono tutte squadre un po' incompiute e con problemi insolubili fino al termine della stagione".