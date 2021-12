[PODCAST] – Social Media Club: FcInter1908 e Radio Nerazzurra: Champions, che pasticcio

Appuntamento con Radio Nerazzurra e FcInter1908 alle ore 18.00

Consueto appuntamento del lunedi su Radionerazurra in collaborazione con FcInter1908. Nella puntata odierna saranno diversi i temi trattati per un approfondimento a chiare tinte nerazzurre di quanto successo nella giornata di oggi. Dal primato in classifica dell'Inter ottenuto ieri sera nella gara interna contro il Cagliari al pasticcio dei sorteggi di Champions che hanno visto l'Inter costretta a virare da un ottavo con l'Ajax a uno con il Liverpool. Potrete ascoltare in diretta la puntata di oggi a partire dalle ore 18.00.