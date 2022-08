Sorteggi Champions, Spalletti: “Tre squadre fortissime ma lasciatemi pensare che…”

"Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli". Luciano Spalletti commenta così il sorteggio Champions. Napoli impegnato nel Girone A con Liverpool, Ajax e Rangers. "È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato".

"La cosa più importante è farci trovare all'altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti". "Siamo in un girone con tre squadre che rappresentano la migliore storia e tradizione del calcio europeo, tre squadre MITO, che giocano in tre TEMPLI calcistici d’Europa : Johan Cruijff Arena, Anfield Road e Ibrox Stadium. Un vero tuffo nella storia e nella tradizione del calcio europeo e mondiale"