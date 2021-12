Sorteggio Champions, Marca: “Ultima puntata guerra Real Madrid-Uefa”

La ripetizione dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions league è solo "l'ultimo episodio della guerra tra il Real Madrid e l'Uefa"

Secondo il quotidiano le parole del direttore delle Relazioni istituzionali del Real Madrid, che ha definito "sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire" quanto accaduto, non sono "in linea con la vera rabbia che il club bianconero ha per questa decisione della Uefa" e anzi dietro le quinte diventano "scandalo", "inammissibile" e "manipolazione".

Secondo il quotidiano, poi Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, "si è mosso rapidamente per individuate alleati contro il Real Madrid", trovando nel Psg e nel suo presidente Al Khelaifi il partner perfetto per andare contro le merengues. In questo senso Ceferin lo ha nominato presidente della European club association (Eca), prima guidata da Andrea Agnelli, e "da allora i due sono andati di pari passo. In effetti, le regole del Fair play finanziario sono state allentate per il futuro, chiaramente a favore del Psg". Dal canto suo, "Il Psg, infuriato per il caso Mbappé, non ha disprezzato l'espulsione del Real dalla Champions League, cosa che dal punto di vista legale era irrealizzabile". (ANSA).