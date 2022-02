Sosa: “Bergkamp? Grandissimo giocatore, ma non eravamo amici. Poi si ambientò e…”

Lìex attaccante uruguaiano ha parlato del suo rapporto con l'olandese, suo compagno di reparto in nerazzurro

Ruben Sosa, ex attaccante dell'Inter, ha parlato del suo rapporto con l'olandese Dennis Bergkamp, suo compagno di reparto in nerazzurro: "Con lui ho discusso tante volte perchè sembrava sempre impassibile. Era molto freddo, forse anche perchè era molto giovane a quel tempo. Era un grandissimo giocatore, ma non eravamo amici. Poi ci siamo conosciuti meglio e lui ha iniziato a parlare italiano e alla fine ci capimmo, ma nei suoi primi mesi non mi sembrava si divertisse a giocare a calcio. Era un ragazzo molto introverso. Poi si ambientò e dimostrò di essere un grande giocatore".