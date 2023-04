Sosa: “Rendimento Inter e Milan? Differenza eclatante con il Napoli. Le cause…”

Come si spiega il rendimento altalenante di Inter e Milan tra campionato e coppe? Roberto Sosa, ex attaccante argentino del Napoli, ha dato la sua chiave di lettura. Queste le parole pronunciate su Sportitalia: “La discontinuità di queste squadre, paragonata al percorso straordinario del Napoli, è stata eclatante ed ha portato ad una differenza enorme rispetto alla classifica della scorsa stagione. Diverse sono le cause, tra turnover massicci e motivazioni europee”.