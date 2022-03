Sosa: “Spalletti? Non guarda in faccia a nessuno. Dice sempre quello che pensa”

Le parole dell'ex calciatore: "Spalletti? È un allenatore di grande personalità. Dimostra grande calma e non guarda in faccia a nessuno"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Roberto Sosa, ex calciatore, ha parlato così di Luciano Spalletti e della sua personalità: «È stato il migliore che abbia avuto in Italia. È un allenatore di grande personalità. Dimostra grande calma e non guarda in faccia a nessuno. Dice sempre quello che pensa guadagnandosi così il rispetto da parte del gruppo. Verrò a trovarlo appena finisco il campionato qui negli Emirati. A ottobre ha fatto gli auguri a mio figlio per i suoi 20 anni e ci siamo dati appuntamento».