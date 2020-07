Sosa: “L’Inter ha storia, deve vincere. Serve più attaccamento alla maglia: i calciatori devono capire…”

Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb della stagione dei nerazzurri di Antonio Conte: “L’Inter ha perso troppi punti per strada. Peccato. È una squadra con grandi campioni e un mister straordinario. Deve cercare di vincere qualcosa. I calciatori devono capire dove sono. L’Inter ha storia, è forte ma è mancato qualcosa. Ci vuole più attaccamento alla maglia da parte dei giocatori dell’Inter. E comunque c’è una Coppa ancora da giocare. L’Inter deve provare a vincere l’Europa League“.