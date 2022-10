Fiorentina, sospiro di sollievo: solo una botta per Jovic. Nei prossimi giorni…

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: Luka Jovic, uscito dal campo dopo pochi minuti in occasione del match contro il Lecce, non ha riportato lesioni muscolari, ma solo una botta all'anca. L'attaccante serbo, come scrive Il Tirreno, verrà monitorato in questi giorni: "Quando Luka Jovic ha lasciato lunedì il campo dopo appena sei minuti lo sguardo di Italiano si è fatto cupo. Proprio ora che l'ex Real stava iniziando un po' a ingranare, ecco lo stop. Lo stesso giocatore, una volta in panchina, non sembrava emanare grande ottimismo. Così è cresciuta l'attesa per il report medico sulle sue condizioni. Ebbene, stando a quanto trapelato Jovic a Lecce non ha riportato problemi muscolari: solo un fastidio articolare all'anca in seguito ad uno scontro di gioco.