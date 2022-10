Giornale – La sosta non guarisce l’Inter: Inzaghi sulla graticola. Il tecnico sa…

L'analisi del quotidiano sulla quarta sconfitta in campionato per la squadra nerazzurra

Il giorno dopo Inter-Roma , il Giornale analizza la prova della squadra di Inzaghi che è incappata nella quarta sconfitta in campionato dopo sole 8 giornate. "La sosta non guarisce l'Inter, dal tracollo di Udine al ko con la Roma. C'è modo e modo di fare la storia. E Simone Inzaghi a Milano finora ha scelto quello sbagliato perché ha eguagliato la peggior partenza di sempre, quella del 2011-2012 con un poker di ko".

"Allora dopo quattro giornate era già stato esonerato Gasperini, ora su Inzaghi tornano nuvole minacciose perché parlare di miglior partita non lo aiuta. Aveva incassato la fiducia di Zhang e dirigenza durante la pausa delle nazionali, ma la lezione di Mourinho lo rimette sulla graticola. E all'orizzonte c'è il Barcellona martedì, crocevia decisivo per la Champions. Il tecnico sa che i jolly ormai se li è giocati tutti, soprattutto in campionato dove è indifendibile come la sua difesa dove Skriniar è irriconoscibile: 13 gol già subiti. E la Roma mette a nudo i limiti nerazzurri".