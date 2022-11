Inter, dopo la sosta torna Brozovic a pieno regime. Con Calhanoglu più turnover e soluzioni

La seconda parte di stagione darà all'Inter e a Simone Inzaghi anche l'apporto fondamentale di Marcelo Brozovic, rimasto ai box nelle ultime settimane. Il centrocampista croato, al netto delle ottime prestazioni da regista di Hakan Calhanoglu, è il perno dei nerazzurri a centrocampo e per la rimonta scudetto Inzaghi avrà bisogno anche di lui. Ciò non toglie, comunque, che con il turco ci saranno più soluzioni:

"La sosta per il Mondiale restituirà a Inzaghi anche il centrocampista croato. Simone ha già annunciato che Brozo si riprenderà il ruolo di regista, con Calhanoglu di nuovo mezzala. È però innegabile che, dopo lo scivolone contro la Roma, ovvero con Calha davanti alla difesa, l’Inter ha ottenuto 8 successi, 1 pareggio e 1 ko. Con i giallorossi di Mou e a Monaco il regista era Asllani. Brozo tornerà a essere il leader che per anni ha guidato la squadra, ma ora il tecnico piacentino sa di avere anche un’alternativa di spessore e, con la mediana nuovamente al completo, potrà esserci più turn over. Quello di cui la squadra aveva bisogno in un gennaio intenso con 5 partite di campionato, gli ottavi di Coppa Italia (più i quarti, se i nerazzurri passeranno e giocheranno il 31) e la finale di Supercoppa italiana".