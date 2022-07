Sostituto Skriniar? Per i bookies nessun dubbio: Bremer e Milenkovic i favoriti

Tante le entrate di qualità finora per l’Inter di Simone Inzaghi, vogliosa di riprendersi quello scudetto vinto dai cugini rossoneri, che potrebbero però portare anche a qualche uscita dolorosa, una su tutti, quella di Milan Skriniar, inseguito da diverse big europee. In caso di partenza del centrale difensivo slovacco la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e sta pensando a un sostituto di assoluto livello. Secondo i betting analyst di Sisal sarà una lotta a due tra Bremer, difensore del Torino e una delle rivelazioni dell’ultima Serie A, offerto a 1,50 e Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina ormai da diverse stagioni uno dei profili più affidabili del campionato italiano, dato all’Inter entro la fine del calciomercato estivo a 1,85.