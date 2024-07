L'ex allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, ha parlato di Lazar Samardzic, del suo possibile approdo al Milan e si è soffermato anche sul mancato arrivo all'Inter nella passata stagione. «È un calciatore che ha qualità su calcio, estro, assist, lo vedo bene dietro la punta. È un giocatore straordinario tra le linee, può innescare i due esterni, il Milan ha giocatori forti in avanti, ha anche preso Morata, e per me è un trequartista nato. Ha grande voglia di migliorarsi ed è una grande dote per un calciatore. Il talento va sempre allenato e lui dove migliorare in continuità», ha detto del suo ex calciatore.