L'interprete di 'Ciro' nella serie Gomorra ha parlato della sua squadra del cuore e si è riferito al neo giocatore nerazzurro e ai due ex Inter

Marco D'Amore , noto attore che ha interpretato 'Ciro' in Gomorra, ha parlato del suo Napoli, dell'arrivo di Conte, di quello possibile di Lukaku e di un addio particolare, quello di Zielinski , che non ha rinnovato con il club partenopeo e si è trasferito all'Inter .

L'Immortale? Mi auguro che sia Conte visto che è approdato da pochi giorni al Napoli. Spero possa diventare immortale nel cuore dei tifosi che lo aspettano a braccia aperte. C'è da aspettarsi poco perché il suo lavoro parla per lui. Sono legato alla storia degli esseri umani. E la sua storia è eloquente, fatta da sacrificio e lavoro, prima sul campo, da giocatore, e poi come allenatore. L'esempio più eclatante in questi giorni di preparazione e vederlo correre dietro ai giocatori e sgolarsi. È partecipazione fisica ed emotiva a quella che sta facendo, ed è il suo marchio di fabbrica.