Serie A, Sottil dell’Udinese premiato come miglior allenatore di settembre

Importante riconoscimento per il tecnico dei friulani, guida della squadra rivelazione di questa prima parte di stagione

Il premio Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Udinese - Atalanta, in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15.00 alla “Dacia Arena – Stadio Friuli” di Udine.