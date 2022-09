Udinese, Sottil: “Vittoria ampiamente meritata. Inter messa in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato così dopo la vittoria sull'Inter nel lunch match: "Molto orgoglioso al di là della classifica: siamo molto contenti, questa squadra la merita e ha meritato la vittoria giocando a viso aperto con l'Inter mettendola in difficoltà. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono splendidi, hanno una fame che mi piace quando entrano in campo: non vinci con l'Inter solo con la rabbia, ma il campo ha detto che la squadra ha meritato ampiamente.