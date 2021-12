Sottosegretario Costa: “Stadi chiusi? Non vedo altre restrizioni all’orizzonte”

Il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Costa ha parlato così della situazione dopo la crescita dei casi di Covid-19 in Italia

A Sky Sport, il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, ha parlato così della situazione dopo la crescita dei casi di Covid-19 in Italia: "Dobbiamo incrementare le vaccinazioni, c'è la necessità di fare una distinzione tra chi la fa e chi no. Non c'è dubbio che in una maggioranza così variegata, le scelte sono frutto di un compromesso perché ci sono sensibilità diverse. Da una parte ci sono le indicazioni scientifiche, mentre noi dobbiamo assumerci la responsabilità di fare delle scelte che consentano un lento ritorno alla normalità".