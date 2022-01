Souness: “Parole di Lukaku ridicole, non ha 19 anni. Totalmente irrispettoso verso il Chelsea”

Graeme Souness, ex grande calciatore del Liverpool, non ha risparmiato pesanti critiche a Romelu Lukaku per le sue dichiarazioni

Marco Macca

Graeme Souness, ex grande calciatore del Liverpool, non ha risparmiato pesanti critiche a Romelu Lukaku per le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante belga. Intervenuto negli studi di Sky Sports nel prepartita di Chelsea-Liverpool, lo scozzese ha detto:

"Sto cercando di capire come un giocatore sia arrivato a fare una dichiarazione così ridicola e dannosa. Abbiamo tutti giocato con giocatori che hanno bisogno di allenarsi ogni giorno e giocare ogni settimana per ottenere il meglio da loro. Lukaku è fisicamente potente, ed è stato usato con parsimonia dall'allenatore. È fisicamente grande e forte e deve giocare tutto il tempo per segnare gol. Era frustrato per non essere tornato titolare nella squadra e ha tirato fuori quelle sciocchezze. E' stato totalmente irrispettoso. Ha 29 anni non 19 e dovrebbe saperlo. Questo danneggia enormemente la squadra. È come entrare in uno spogliatoio e dire agli altri ragazzi: 'Non voglio più stare con voi'".

(Fonte: Sky Sports)