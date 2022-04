Soviero: “Scudetto? Inter, Napoli e Milan hanno stesse chance. La differenza…”

Le considerazioni dell'ex portiere a proposito della bagarre in vetta alla classifica di Serie A per lo scudetto

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Soviero, dirigente: “Scudetto? Il Napoli ha le stesse possibilità di Inter e Milan, né più né meno. La differenza la faranno la voglia di vincere e la fortuna, che non terrei fuori dalle considerazioni. Domenica per il Napoli è una partita fondamentale, più che con la Roma. Il Napoli deve pensare una partita alla volte. Nell’ottica delle 7 partite si pensa una partita alla volta. Secondo me saranno concentrati sulla partita di domenica, poi è ovvio che si sappia cosa debbano fare gli altri. Magari prima dell’allenamento discuti un po’ dell’andazzo, pensi a chi ha il calendario più facile. Ma in questo campionato nessuno regala niente a nessuno.