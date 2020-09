Stadi, Spadafora: “Domani approvato nuovo protocollo riapertura. Ecco il nostro piano”

“Domani dovrebbe essere approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verra’ sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio“.

Lo ha detto il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al question time alla Camera.

“L’obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo e di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole – ha aggiunto Spadafora -. Vediamo che in altri Paesi, come Gran Bretagna o Francia, la situazione e’ ben diversa, con stadi chiusi probabilmente fino a primavera”.