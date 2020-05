Libero – Se torna la Serie A, Spadafora si dimette. Il Premier Conte deve scegliere tra due ‘burroni’

Se torna il calcio, Spadafora saluta. È quanto scrive il quotidiano Libero, che nell’edizione odierna ha ripercorso le tappe della discussione tra il mondo del calcio e il Governo sulla ripresa. “Entro mercoledì Conte si pronuncerà definitivamente e ci dirà se rivedremo il pallone rotolare, oppure se ci toccherà attendere ancora qualche mese. Al momento la lancetta punta più sulla soluzione «arrivederci a data da destinarsi» – anche per esplicita richiesta dello stesso Spadafora che, in caso contrario, sarebbe pronto a dimettersi -, ma nulla è scontato“.

A breve bisognerà decidere quale soluzione definitiva adottare, con due modelli da poter seguire: “Quello che è chiaro, semmai, è che a prescindere da tutto toccherà buttarsi in un burrone o in quell’altro; c’è il “burrone” francese, quello di chi ha già deciso di stoppare tutto per ragioni di logica e sicurezza. Così facendo ci ha smenato un sacco di quattrini e rischia di finire nei tribunali a trattare il ricorso di questo e club, ma tant’è. In alternativa c’è il “burrone” tedesco, quello della federazione che, d’accordo col suo governo, ha deciso di chiudere un occhio sulla questione «facciamo tutto in totale sicurezza» e, salvo improbabili dietrofront, sempre mercoledì definirà date e modalità per la ripartenza“.