Il Giornale – Ripresa, le parole di Spadafora non fanno ben sperare. L’obiettivo dei club…

Il Ministro Spadafora, da Faceebook, ieri ha fatto preoccupare i club di Serie A sulla ripresa del calcio. Il quotidiano Il Giornale riprende le sue parole e spiega che al momento il calcio italiano è nelle mani del Comitato tecnico scientifico del governo. “Se nei prossimi giorni darà nuovamente parere negativo nei confronti del protocollo presentato dalla Figc, l’alt definitivo alla ripartenza diventerebbe inevitabile all’interno del nuovo decreto governativo. E le parole serali di Spadafora non fanno ben sperare. Tanto più visto che sembra che la commissione dei medici stia subendo pressioni dal partito di chi punta a non tornare in campo“, si legge in un articolo.

OBIETTIVO RIPRESA – I club guardano comunque all’obiettivo ripresa sperando che dal 18 aprano gli allenamenti di gruppo nei centri sportivi dopo che sono stati aperti quelli individuali. Si ricomincerebbe così a giocare il 10 giugno in semifinale di Coppa Italia e quattro giorni dopo ripartirebbe la Serie A. In alternativa il torno si potrebbe ricominciare il 24 giugno con possibile annullamento della Coppa Italia perché non ci sarebbero più date utili per disputarla. L’Uefa aspetta il verdetto dei tornei nazionali per il 3 agosto, per programmare la nuova stagione.

DIRITTI TV – Ancora in sospeso la questione dei diritti tv. I broadcaster hanno parlato di un saldo parziale della rata per 120 mln di euro ma la Lega Calcio ha detto no a questa proposta. Diversi club hanno già battuto cassa emettendo fattura nei confronti delle televisioni e avrebbero anche minacciato ingiunzione per il pagamento mancato. “C’è il rischio di un contenzioso: per evitarlo i licenziatari dei diritti tv per il triennio 2018/21 chiedono il prolungamento dell’accordo anche per la stagione 21/22 con sconto del 15% rispetto alla cifra attuale”.

(Fonte: Il Giornale)