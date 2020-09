Spadafora: “Valuteremo la riapertura degli stadi, ma a una condizione. Il test importante sarà…”

Il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervento ai microfoni della Rai a margine della finale di Supercoppa di volley femminile a Vicenza: “Finalmente si respira aria di festa e di ripresa. Io con tutte le discipline non vedo l’ora di riavere i tifosi. La settimana prossima la riapertura della scuola sarà un test importante, se continueremo ad essere responsabili a fine settembre ci saranno tutti gli elementi per valutare la riapertura anche di stadi e palazzetti“. Prima della partita, il ministro ha incontrato le atlete di Conegliano e Busto Arsizio. “Ho fatto l’in bocca al lupo alle ragazze, sperando che presto si possa arrivare al professionismo anche per le donne“, ha detto Spadafora.