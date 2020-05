Spadafora: “Dopo il Coronavirus riforma vera dello sport. Partitelle? Spero a giugno”

Intervenuto sulla sua pagina Facebook, il Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha parlato delle misure economiche dello sport: “Il mio primo impegno, superate le prossime settimane e portato a casa il risultato di aver messo in sicurezza tutte le realtà sportive, sarà quello di mettere mano a una riforma vera del mondo dello sport“. Come riporta Ansa, durante questo lockdown sono emersi “molti dei problemi e delle difficoltà che il mondo dello sport ha da sempre e che in tempi normali nessuno ha mai affrontato“.

Il Ministro ha aggiunto: “Siamo ancora nella prima vera settimana di apertura del Paese. Sono tre giorni che abbiamo iniziato quest’azione, perché i dati sono migliorati, ma dobbiamo fare molta attenzione. La regola fondamentale da rispettare è quella del distanziamento e ogni competizione sportiva non lo consente. Per ora è sospesa fino a giugno. Mi auguro che, con l’andamento della curva in questi giorni, quando vedremo che la situazione starà andando per il verso giusto, si potrà aprire. Per gli sport di squadra gli allenamenti già da lunedì scorso sono possibili. Se mi dite la partitella e tutto ciò che è contatto, spero a giugno. Mi raccomando su questo: rispettate le regole, facciamo in modo che tutto questo tempo di sacrificio non sia trascorso invano, perché la curva dei contagi non deve risalire”.