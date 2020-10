Spadafora: “Non abbiamo valutato la sospensione della Serie A. Ma protocollo non rispettato”

“Se abbiamo valutato la sospensione del campionato di Serie A? In questo momento no“. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla trasmissione “Che tempo che fa” su Rai 3. “La Serie A si e’ data un protocollo che non ha funzionato come doveva perche’ non e’ stato rispettato – ha aggiunto – A livello internazionale altri esempi con vere e proprie bolle hanno funzionato bene, mentre le nostre bolle sono state applicate con metodi discutibili”.