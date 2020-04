Spagna, accordo con i calciatori: partite ogni 72 ore. Quattro soste durante la partita

C’è un accordo tra la Federazione di calcio (RFEF) e l’Assocalciatori AFE sulla ripresa del calcio in Spagna. Nelle migliori delle ipotesi si tornerà a giocare a fine maggio. Anche se si dovrà andare di corsa per completare il calendario la salute dei giocatori deve essere comunque tutelata dai possibili contagi da coronavirus.

Per questo è stato stabilito che fra una gara e l’altra dovranno passare almeno 72 ore e non 48 come suggeriva la Liga. Se poi, come prevedibile, si dovesse giocare in estate, verranno previste due soste per tempo (quindi quattro in tutta la gara) per consentire ai giocatori di idratarsi.

(Fonte: agenzia)