UFFICIALE – Spagna, riaprono gli stadi: la Liga riparte col 100% della capienza

A partire dalla prossima stagione, LaLiga potrà ripartire con gli impianti al 100% della capienza totale. La decisione stamattina

La notizia trova conferma nelle parole della Ministra della Salute, Carolina Darias, che ha parlato così in conferenza stampa: "Torniamo alla normalità in termini di afflusso di pubblico per l'inizio del campionato di calcio e dell'ACB (massimo campionato di basket spagnolo, ndr)". La capienza degli stadi era stata precedentemente aumentata per l'ultima giornata della scorsa Liga, vinta dall'Atletico Madrid, e aumentata ancora per Euro 2020. 'La Cartuja' di Siviglia infatti ha garantito alla Uefa il 25% della capienza totale