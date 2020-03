In Spagna – Inter valuta la richiesta del Barça per Vidal. Conte gli ha spiegato…

Il Barcellona, come gli altri club del mondo, sarà in difficoltà economiche per il coronavirus. Per questo ha chiesto un taglio degli stipendi a tutti i giocatori e ai dipendenti, stanno pensando anche alla cassa integrazione. Probabilmente a fine stagione cederà alcuni giocatori per fare cassa. Tra i giocatori in uscita c’è Vidal che il club blaugrana valuta 20 mln. Conte ha da sempre un buon rapporto con il calciatore e lo avrebbe cercato per fargli capire che a Milano avrebbe un ruolo da protagonista. I nerazzurri starebbero prendendo in considerazione la valutazione del Barça e mancherebbe solo l’accordo con il suo entourage. La trattativa con Lautaro Martinez potrebbe fare il resto.

(fonte: sport.es)