L’Hellas Verona di Juric ha confermato di essere tra le sorprese di questo campionato. Gli scaligeri hanno battuto la Spal in trasferta per 2-0 nel match disputato alle 15 e valido per la diciottesima giornata di Serie A. Di Giampaolo Pazzini, redivivo, e Stepinski le firme sulla terza vittoria in trasferta di un Verona ora proiettato a ridosso della zona Europa League considerando la gara in meno e da recuperare contro la Lazio.