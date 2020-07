Biraghi: “Siamo secondi e guardiamo sopra. Stiamo tutti bene, c’è bisogno di tutta la rosa”

Tre punti importanti per l’Inter in casa della Spal. I nerazzurri vincono 4-0 e si prendono il secondo posto. Ai microfoni di Dazn, nel post partita, ha parlato uno dei protagonisti dell’Inter Biraghi:

“Era importante, sapevamo che erano in difficoltà ma non era facile. Era importante andare in vantaggio, siamo secondi e guardiamo sopra andando avanti nel nostro cammino. Gestire le partite era stato uno dei problemi, oggi ci siamo riusciti e dobbiamo andare avanti così. Stiamo bene, ci siamo allenati, stiamo tutti bene, serve che tutta la rosa stia bene, c’è bisogno di tutti”.