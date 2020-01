Clamoroso al Gewiss Stadium: l’Atalanta perde 2-1 con la SPAL nel posticipo della 20° giornata di Serie A 2019-2020, la prima del girone di ritorno. Eppure sono i nerazzurri a passare in vantaggio al 16′ con Ilicic. Nella ripresa, l’ex Petagna e Valoti firmano la rimonta della SPAL che vince 2-1 e sale a 15 punti in classifica, abbandonando l’ultimo posto ora del Genoa a 14. Quinta sconfitta in campionato per l’Atalanta, ferma al quinto posto a 35.