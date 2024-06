Luciano Spalletti, dopo la partita contro l'Albania, di fronte agli elogi dei media nei confronti di Nicolò Barella , definito imprescindibile per la Nazionale, ha voluto ribadire il concetto di collettivo, sottolineando che i suoi ragazzi sono tutti importanti, sono tutti forti.

Lele Adani, che ha ascoltato le sue dichiarazioni su RaiSport, ha detto la sua in merito alle parole del CT: «Resta il nostro miglior centrocampista, Barella è imprescindibile. Poi sono d'accordo che è inserito in un contesto di collettivo, ma si parte da lui per fare il resto della formazione», ha sottolineato l'ex nerazzurro.