Spalletti al Napoli? Montervino: “Uomo vero. Non ha problemi a prendersi questioni”

Le parole dell'ex calciatore del Napoli sull'eventuale approdo del tecnico toscano all'ombra del Vesuvio

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, l’ex capitano azzurro Francesco Montervino ha parlato di Luciano Spalletti: “Lo conosco bene, perché è stato mio allenatore all’Ancona. Spalletti è un uomo vero. Non avrebbe tanti problemi con i giornalisti a Napoli, in caso di problemi andrebbe subito a chiarire. Ad Ancona ha attaccato al muro il mio giocatore, ha avuto problemi a Roma con Cassano e Totti e all’Inter con Icardi. Insomma ha grande personalità e non ha problemi a prendersi delle questioni. Potrebbe essere un allenatore adatto per il Napoli”.