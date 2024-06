Le parole del commissario tecnico dopo l'amichevole contro la Turchia di Calhanoglu finita zero a zero

Luciano Spalletti , dopo la partita amichevole contro la Turchia , ha parlato della sua Italia e ha sottolineata: «Squadra imballata? Sì, non siamo stati brillantissimi e continui, però in alcuni momenti la squadra è salita, è stata alta, ha tentato di fare le cose. Classica partita da inizio, serve tempo per mettersi a posto sulle situazioni», ha spiegato.

«C'è ancora la partita di domani per fare delle scelte, ci prendiamo il tempo possibile per dire chi resta a casa. Calafiori? Scelta che è dipesa dalla partita e bisogna cambiare velocemente. Stavamo sentendo fatica e davanti non siamo stati brillantissimi dal punto di vista di gestire la palla nella loro metà campo. Poi abbiamo provato ad aggirare il problema ma la gara era finita. Ho visto riaggressioni fatte bene, ma abbiamo perso palle facili e serve poco per ripulire i palloni da un punto di vista del calcio che vogliamo giocare. Sono soddisfatto perché è stata una partita vera e intensa da cui acchiappare delle cose», ha concluso il mister.