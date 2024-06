Con Barella out per un leggero affaticamento sono Bastoni e Dimarco gli interisti a partire da titolari nella gara amichevole contro la Turchia di Calhanoglu . Finisce zero a zero nonostante le occasioni create dall'Italia e dalla Nazionale di Montella. La prima occasione è un sinistro di Retegui, ma nulla di fatto. A lui replica Calha con un tiro su punizione da venti metri che viene poi respinto dalla difesa azzurra. Una punizione di Pellegrini al ventesimo finisce alta sulla traversa. L'Italia fa possesso palla ma non trova spazi per il gol. La Turchia perde al 41esimo del primo tempo Kabak che si scontra con Retegui, problema al ginocchio per lui, sostituito da Demiral.

Nel secondo tempo Spalletti riparte con Zaccagni e Cambiaso che entrano per sostituire Chiesa e Orsolini. Al 52esimo Dimarco ispira Retegui dalla sinistra, l'attaccante calcia al volo, ma il tiro è troppo debole per impensierire il portiere avversario. Poco dopo è Bastoni che crossa per Zaccagni ma il giocatore della Lazio non riesce nell'aggancio. Al 68esimo arriva un altro nerazzurro in campo, Frattesi che sostituisce Pellegrini. Ancora Bastoni prova a trovare Cambiaso che però non riesce a sfruttare il passaggio dell'interista. All'84esimo esce Dimarco per Calafiori che esordisce in Nazionale. C'è ancora spazio per un'ultima azione degli Azzurri prima del fischio finale che decreta il pari nella prima amichevole che accompagna l'Italia all'Europeo.